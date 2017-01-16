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16 января 2017, 17:24 | Зимние: Бобслей, сани, скелетон | ТАСС

Сборная Ямайки по бобслею начала в интернете сбор средств на нового тренера к ОИ-2018

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Сборная Ямайки по бобслею ради участия в Олимпийских играх 2018 года начала в интернете сбор средств на оплату услуг нового тренера. Об этом сообщает портал Inside the Games.

На специальном ресурсе для краудфандинга размещено объявление, целью которого является сбор $60 тысяч на оплату услуг специалиста, который будет готовить ямайскую команду к участию в Олимпиаде в Пхенчхане.

«Олимпийские игры всего через год, и нам нужно тренироваться. Поддержите нас в попытке собрать средства, чтобы нанять себе тренера», — говорится в сообщении.

Краудфандинг — механизм получения средств на реализацию различных проектов, основанный на добровольных взносах большого числа людей. Как правило, он реализуется на специальных площадках в интернете. Инвесторы получают таким образом интересующий их продукт и специальные привилегии, установленные инициаторами проекта.
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