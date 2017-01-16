Сборная Ямайки по бобслею начала в интернете сбор средств на нового тренера к ОИ-2018

На специальном ресурсе для краудфандинга размещено объявление, целью которого является сбор $60 тысяч на оплату услуг специалиста, который будет готовить ямайскую команду к участию в Олимпиаде в Пхенчхане.

«Олимпийские игры всего через год, и нам нужно тренироваться. Поддержите нас в попытке собрать средства, чтобы нанять себе тренера», — говорится в сообщении.

Краудфандинг — механизм получения средств на реализацию различных проектов, основанный на добровольных взносах большого числа людей. Как правило, он реализуется на специальных площадках в интернете. Инвесторы получают таким образом интересующий их продукт и специальные привилегии, установленные инициаторами проекта.