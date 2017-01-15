Чемпионат Европы прошел с 13 по 15 января и был совмещен с четвертым этапом Кубка мира. Всего на турнире на подиум поднимались представители лишь четырех стран — Германии, России, Латвии и Австрии.

Представители сборной Германии, завоевавшие на турнире четыре золота, два серебра и одну бронзу, стали первыми в медальном зачете. Следом зачете расположились латвийцы (1 золото, 1 серебро, 1 бронза). Замкнули тройку австрийцы (1 серебро, 2 бронзы).

В активе сборной России две медали — в женских двойках серебро завоевали бобслеистки Надежда Сергеева и Анастасия Кочержова, а скелетонист Александр Третьяков стал бронзовым призером.