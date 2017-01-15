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15 января 2017, 21:51 | Зимние: Бобслей, сани, скелетон | Р-Спорт

Сборная Германии выиграла медальный зачет ЧЕ по бобслею и скелетону, Россия — 4-я

МОСКВА, 15 янв — Р-Спорт. Сборная Германии выиграла медальный зачет чемпионата Европы по бобслею и скелетону, который прошел в немецком Винтерберге.

Чемпионат Европы прошел с 13 по 15 января и был совмещен с четвертым этапом Кубка мира. Всего на турнире на подиум поднимались представители лишь четырех стран — Германии, России, Латвии и Австрии.

Представители сборной Германии, завоевавшие на турнире четыре золота, два серебра и одну бронзу, стали первыми в медальном зачете. Следом зачете расположились латвийцы (1 золото, 1 серебро, 1 бронза). Замкнули тройку австрийцы (1 серебро, 2 бронзы).

В активе сборной России две медали — в женских двойках серебро завоевали бобслеистки Надежда Сергеева и Анастасия Кочержова, а скелетонист Александр Третьяков стал бронзовым призером.
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