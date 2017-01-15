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15 января 2017, 20:54 | Зимние: Бобслей, сани, скелетон | Р-Спорт

Немецкие бобслеисты одержали победу на ЧЕ в четверках, экипаж Касьянова — 4-й

МОСКВА, 15 янв — Р-Спорт. Немецкий экипаж Йоханнеса Лохнера одержал победу в соревнованиях четверок на чемпионате Европы по бобслею в Винтерберге (Германия), который совмещен с четвертым этапом Кубка мира.

Победители по итогам двух заездов показали время 1 минута 48,95 секунды. Второе место у еще одной немецкой четверки — экипажа Нико Вальтера (отставание +0,45 секунды). Замкнул тройку лидеров экипаж австрийца Беньямина Майера (+0,47).

Российская четверка Александра Касьянова заняла четвертое место (+0,65). На пятом экипаж Алексея Стульнева (+0,67). Четверка Максима Андрианова — седьмая (+0,88) в зачете чемпионата Европы и восьмая на этапе Кубка мира.
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