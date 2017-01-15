Победители по итогам двух заездов показали время 1 минута 48,95 секунды. Второе место у еще одной немецкой четверки — экипажа Нико Вальтера (отставание +0,45 секунды). Замкнул тройку лидеров экипаж австрийца Беньямина Майера (+0,47).

Российская четверка Александра Касьянова заняла четвертое место (+0,65). На пятом экипаж Алексея Стульнева (+0,67). Четверка Максима Андрианова — седьмая (+0,88) в зачете чемпионата Европы и восьмая на этапе Кубка мира.