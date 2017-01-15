Сборная России победила в эстафете на этапе КМ по санному спорту в Латвии

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Второе время показала команда Германии (2.13,195), на третьем месте расположилась сборная Латвии (2.13,596). Золото в эстафете стало восьмой наградой россиян на латвийском этапе Кубка мира.

В Сигулде сборная России показала лучший результат за всю историю своего участия на этапах Кубка мира. В ее активе четыре золотых (Павличенко, Иванова, Роман Репилов и сборная России), две серебряных (Репилов, Павличенко) и две бронзовых (Иванова, Виктория Демченко) награды.

До этого лучший результат на этапах Кубка мира российские саночники показали в феврале прошлого года на домашней трассе в Сочи. Тогда в активе сборной России было две золотых (Иванова, сборная России) и две серебряных (Демченко, двойка Андрей Богданов/Андрей Медведев) медали.