Немецкая скелетонистка Жаклин Лёллинг завоевала золото чемпионата Европы в Германии

Чемпионат Европы в Винтерберге совмещен с этапом Кубка мира, который из-за сильного снегопада был сокращен до одной попытки.

Лучшее время в воскресенье показала канадка Элизабет Ватье (58,02 секунды), ставшая победительницей этапа Кубка мира, а Лёллинг (+0,10 секунды) показала второй результат, завоевав золото чемпионата Европы. Третье место на этапе досталось канадке Миреле Рахневой (+0,12). Серебро чемпионата Европы завоевала австрийская скелетонистка Жанин Флок (+0,26), ставшая четвертой на этапе, а бронза у немки Тины Херманн (+0,35), занявшей пятое место.

Россиянка Юлия Канакина (+1,26) заняла 16-е место в зачете Кубка мира, Елена Никитина (+1,57) стала 18-й, Мария Орлова (+2,05) — 19-й. В итоговом протоколе чемпионата Европы они заняли 11, 13 и 14-е места соответственно.