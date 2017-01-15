Тренер Кныр доволен выступлением сборной России по натурбану на домашнем этапе КМ

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На домашнем этапе сборная России сумела завоевать две золотых, две серебряных и одну бронзовую медаль.

«Что касается организационных моментов, то могу поставить оценку “отлично”, но не на сто процентов оцениваю свою работу и тренерского состава, потому что не сумели организовать тренировочный процесс — ни одной тренировки на родной трассе. Может быть, это можно было сделать, но дело в том, что график этапов Кубка мира очень плотный и мы просто не успели прилететь вовремя. Уверен, если бы провели хотя бы одну тренировку здесь, то результат был бы еще лучше. В целом я доволен выступлением сборной на этапе — два золота, два серебра и одна бронза — достойный результат», — сказал Кныр.

Этап Кубка мира в Москве проходил с 13 по 15 января.