Россиянин Егоров занял третье место в гонке преследования на этапе КМ по натурбану

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Этап Кубка мира по санному спорту, который завершается в воскресенье в латвийской Сигулде, уже стал самым успешным в истории сборной России. Это произошло после того, как Роман Репилов и Семен Павличенко завоевали золото и серебро в спринтерской гонке.