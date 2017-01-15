Россиянин Егоров занял третье место в гонке преследования на этапе КМ по натурбану
МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Российский спортсмен Александр Егоров занял третье место в гонке преследования у мужчин в одиночных заездах на этапе Кубка мира по натурбану, который проходит в Москве. Он показал результат 37,48 секунды.
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Золотую медаль выиграл австриец Томас Каммерландер (37,39). Второе место занял спортсмен из Италии Алекс Грубер (37,46).
Еще один россиянин Алексей Мартьянов занял пятое место с результатом 37,91 секунды.
По итогам этапа Егоров сумел завоевать золотую медаль в гонке преследования у мужчин в заездах двоек, а также серебряную медаль в двойках.
Этап Кубка мира в Москве завершится 15 января.
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