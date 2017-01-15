Этап КМ в Латвии стал самым успешным в истории российского санного спорта

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В Сигулде сборная России уже завоевала семь медалей: три золотых (Павличенко — личные соревнования, Татьяна Иванова и Репилов — спринт), две серебряных (Репилов — личные соревнования, Павличенко — спринт) и две бронзовых (Иванова — личные соревнования, Виктория Демченко — спринт).

До начала воскресных стартов в Сигулде лучший результат на этапах Кубка мира российские саночники показали в феврале прошлого года на домашней трассе в Сочи. Тогда в активе сборной России было две золотых (Иванова — личные соревнования, сборная России — командная эстафета) и две серебряных (Демченко — личные соревнования, Андрей Богданов/ Андрей Медведев — двойки) медали.

У россиян есть все шансы завоевать в Сигулде еще одну медаль — в командной гонке, которая завершит латвийский этап Кубка мира.