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15 января 2017, 15:24 | Зимние: Бобслей, сани, скелетон | ТАСС

Россиянка Астрамович стала четвертой в гонке преследования на этапе КМ по натурбану

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Россиянка Людмила Астрамович стала четвертой на этапе Кубка мира по натурбану в Москве в гонке преследования в заездах одиночек у девушек. Ее результат — 39,74 секунды.

Победительницей стала итальянская спортсменка Евелина Ланхалер с результатом 38,39 секунды. Второе место заняла еще одна представительница Италии Грета Пинджера (38,81), третье место у австрийской спортсменки Тины Унтербергер (39,26).

Еще одна россиянка, Светлана Заравина в финальном заезде заняла пятое место с результатом 40,79 секунды.

Этап Кубка мира проходит на Воробьевых горах в Москве с 13 по 15 января.
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