Россиянка Астрамович стала четвертой в гонке преследования на этапе КМ по натурбану

Победительницей стала итальянская спортсменка Евелина Ланхалер с результатом 38,39 секунды. Второе место заняла еще одна представительница Италии Грета Пинджера (38,81), третье место у австрийской спортсменки Тины Унтербергер (39,26).

Еще одна россиянка, Светлана Заравина в финальном заезде заняла пятое место с результатом 40,79 секунды.

Этап Кубка мира проходит на Воробьевых горах в Москве с 13 по 15 января.