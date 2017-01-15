Репилов выиграл спринт на этапе Кубка мира по санному спорту в Сигулде

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Серебро завоевал еще один российский саночник — чемпион мира и Европы Семен Павличенко (27,610), третье место занял австриец Вольфганг Киндл (27,642).

Степан Федоров с результатом 27,726 секунды занял шестое место, Александр Горбацевич — девятое (27,784).

В традиционных соревнованиях на этапе КМ в Сигулде Павличенко был первым, Репилов — вторым, Федоров — пятым, а Горбацевич — восьмым.