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15 января 2017, 15:08 | Зимние: Бобслей, сани, скелетон | ТАСС

Репилов выиграл спринт на этапе Кубка мира по санному спорту в Сигулде

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Российский саночник Роман Репилов стал победителем спринта на этапе Кубка мира, проходящем в латвийской Сигулде. Лидер общего зачета Кубка мира показал результат 27,585 секунды.

Серебро завоевал еще один российский саночник Семен Павличенко. Увеличить
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Серебро завоевал еще один российский саночник — чемпион мира и Европы Семен Павличенко (27,610), третье место занял австриец Вольфганг Киндл (27,642).

Степан Федоров с результатом 27,726 секунды занял шестое место, Александр Горбацевич — девятое (27,784).

В традиционных соревнованиях на этапе КМ в Сигулде Павличенко был первым, Репилов — вторым, Федоров — пятым, а Горбацевич — восьмым.
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