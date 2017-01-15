Саночница Татьяна Иванова выиграла спринт на этапе Кубка мира в Латвии

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Второй стала двукратная олимпийская чемпионка немка Натали Гайзенбергер (30,904). Серебряный призер сочинского этапа Кубка мира сезона-2015/16 россиянка Виктория Демченко (30,907) заняла третье место.

В традиционных соревнованиях на этапе КМ в Сигулде Иванова была третьей, Демченко — четвертой.

Чемпионат мира по санному спорту пройдет с 27 по 29 января в австрийском Инсбруке.