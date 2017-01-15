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15 января 2017, 14:40 | Зимние: Бобслей, сани, скелетон | ТАСС

Саночница Татьяна Иванова выиграла спринт на этапе Кубка мира в Латвии

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Бронзовый призер чемпионата мира 2016 года россиянка Татьяна Иванова заняла первое место в спринте на этапе Кубка мира по санному спорту, который стартовал в субботу в латвийской Сигулде. Россиянка показала результат 30,692 секунды.

Второй стала немка Натали Гайзенбергер третьей — еще одна россиянка Виктория Демченко. Увеличить
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Второй стала двукратная олимпийская чемпионка немка Натали Гайзенбергер (30,904). Серебряный призер сочинского этапа Кубка мира сезона-2015/16 россиянка Виктория Демченко (30,907) заняла третье место.

В традиционных соревнованиях на этапе КМ в Сигулде Иванова была третьей, Демченко — четвертой.

Чемпионат мира по санному спорту пройдет с 27 по 29 января в австрийском Инсбруке.
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