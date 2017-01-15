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15 января 2017, 14:27 | Зимние: Бобслей, сани, скелетон | ТАСС

Гарт: Саночник Павличенко вовремя вышел на пик формы благодаря грамотной работе тренеров

МОСКВА, 15 января. /Корр. ТАСС Екатерина Мухлынина/. Российский саночник Семен Павличенко показывал не лучшие результаты в начале сезона, но благодаря грамотной работе тренерского состава вышел на пик физической формы к главным стартам — чемпионату Европы и чемпионату мира. Об этом ТАСС заявила президент Федерации санного спорта России Наталия Гарт.

Россиянин стал победителем этапа Кубка мира в латвийской Сигулде. Увеличить
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В воскресенье Павличенко стал победителем этапа Кубка мира в латвийской Сигулде. В начале января россиянин одержал победу на чемпионате Европы в Германии.

«Думаю, что эти результаты Павличенко означают то, что он вышел на пик физической формы, — сказала Гарт. — Это значит, что наши тренеры правильно выстроили специальную подготовку. Семен начинал сезон не очень хорошо, но к чемпионату Европы и чемпионату мира наконец-то раскатился, как и все наши ребята. Так что успехи наших спортсменов — это закономерно и правильно, это результат грамотной работы тренерского состава, который подобрал нагрузки и правильно выстроил тренировочный процесс».

Еще один россиянин Роман Репилов на этапе Кубка мира в Сигулде завоевал серебряную медаль. Спортсмен является лидером общего зачета Кубка мира.

«Репилов — молодой, но очень выдержанный спортсмен, такая выдержка — это большая редкость, — подчеркнула Гарт. — Роман — невероятно стрессоустойчивый и целеустремленный человек, он ставит перед собой цели и без лишних движений к ним идет. Он очень не по годам немногословен; кажется, что по мудрости и выдержанности ему уже далеко за 20 лет. Я думаю, что такие черты характера очень помогают Роману добиваться спортивных результатов».
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Гарт: Саночники Павличенко и Репилов проявили колоссальную выдержку

Гарт: Саночники Павличенко и Репилов проявили колоссальную выдержку

МОСКВА, 15 января. /Корр. ТАСС Екатерина Мухлынина/. Российские саночники Семен Павличенко и Роман Репилов, завоевавшие золото и серебро соответственно на этапе Кубка мира в латвийской Сигулде, проявили колоссальную выдержку и мастерство. Об этом ТАСС заявила президент Федерации санного спорта России Наталия Гарт.
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