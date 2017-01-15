Гарт: Саночники Павличенко и Репилов проявили колоссальную выдержку
МОСКВА, 15 января. /Корр. ТАСС Екатерина Мухлынина/. Российские саночники Семен Павличенко и Роман Репилов, завоевавшие золото и серебро соответственно на этапе Кубка мира в латвийской Сигулде, проявили колоссальную выдержку и мастерство. Об этом ТАСС заявила президент Федерации санного спорта России Наталия Гарт.
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По итогам двух попыток чемпион Европы 2017 года Павличенко показал результат 1 минута 35,715 секунды. Лидер общего зачета Кубка мира Роман Репилов стал вторым с отставанием в 0,141 секунды. Третье место занял австриец Вольфганг Киндль (+0,252).
«Я счастлива, следила за гонками в прямом эфире и вся испереживалась, — сказала Гарт. — Очень рада, что наши ребята сумели достичь таких вершин. Сейчас в Москве идет этап Кубка мира по натурбану, и мы все болеем за наших спортсменов, которые также показывают хорошие результаты. Так что сегодняшние золото и серебро наших саночников — это круто».
«Даже не знаю, чем я обязана за такие успехи наших спортсменов в эти выходные, — добавила глава ФССР. — Спасибо за то, что удача в этот раз на нашей стороне и спасибо ребятам за их мастерство и колоссальную выдержку, за то, что справились с нервами, побороли все, что могли и завоевали такие медали. Также огромное спасибо нашим тренерам, без них у команды не было бы таких успехов, они делают все для спортсменов, чтобы у них все получалось».
Позднее в воскресенье на этапе Кубка мира в Сигулде будут разыграны награды в мужском, женском спринте и в спринтерских гонках экипажей
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