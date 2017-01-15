Гарт: Саночники Павличенко и Репилов проявили колоссальную выдержку

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По итогам двух попыток чемпион Европы 2017 года Павличенко показал результат 1 минута 35,715 секунды. Лидер общего зачета Кубка мира Роман Репилов стал вторым с отставанием в 0,141 секунды. Третье место занял австриец Вольфганг Киндль (+0,252).

«Я счастлива, следила за гонками в прямом эфире и вся испереживалась, — сказала Гарт. — Очень рада, что наши ребята сумели достичь таких вершин. Сейчас в Москве идет этап Кубка мира по натурбану, и мы все болеем за наших спортсменов, которые также показывают хорошие результаты. Так что сегодняшние золото и серебро наших саночников — это круто».

«Даже не знаю, чем я обязана за такие успехи наших спортсменов в эти выходные, — добавила глава ФССР. — Спасибо за то, что удача в этот раз на нашей стороне и спасибо ребятам за их мастерство и колоссальную выдержку, за то, что справились с нервами, побороли все, что могли и завоевали такие медали. Также огромное спасибо нашим тренерам, без них у команды не было бы таких успехов, они делают все для спортсменов, чтобы у них все получалось».