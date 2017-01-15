Южаков и Прохоров стали четвертыми в спринте в санях-двойках на этапе КМ в Латвии
МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Владислав Южаков и Юрий Прохоров заняли четвертое место в спринтерских соревнованиях
саней-двоек на этапе Кубка мира в латвийской Сигулде. Россияне показали результат 31,114 секунды.
Золото этапа Кубка мира в спринте завоевали немецкие саночники, серебряные призеры чемпионата мира — 2016 Тони Эггерт/Саша Бенекен (30,890). Второе место заняли саночники из Латвии Оскар Гудрамовичс и Петерис Калниньш (30,980). Олимпийские чемпионы из Германии Тобиас Вендль/Тобиас Арльт стали третьими (31,006).
Еще один российский экипаж Андрей Богданов/Андрей Медведев (31,335) занял восьмое место.
В традиционных соревнованиях на этапе КМ в Сигулде Южаков/Прохоров также заняли четвертое место, Богданов/ Медведев — седьмое.
Чемпионат мира по санному спорту пройдет с 27 по 29 января в австрийском Инсбруке.
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