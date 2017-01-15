Южаков и Прохоров стали четвертыми в спринте в санях-двойках на этапе КМ в Латвии

Золото этапа Кубка мира в спринте завоевали немецкие саночники, серебряные призеры чемпионата мира — 2016 Тони Эггерт/Саша Бенекен (30,890). Второе место заняли саночники из Латвии Оскар Гудрамовичс и Петерис Калниньш (30,980). Олимпийские чемпионы из Германии Тобиас Вендль/Тобиас Арльт стали третьими (31,006).

Еще один российский экипаж Андрей Богданов/Андрей Медведев (31,335) занял восьмое место.

В традиционных соревнованиях на этапе КМ в Сигулде Южаков/Прохоров также заняли четвертое место, Богданов/ Медведев — седьмое.

Чемпионат мира по санному спорту пройдет с 27 по 29 января в австрийском Инсбруке.