Российский саночник Павличенко выиграл этап Кубка мира в Латвии
МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Российский саночник Семен Павличенко стал победителем этапа Кубка мира в латвийской Сигулде. По итогам двух попыток он показал результат 1 минута 35,715 секунды.
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Второе место занял другой россиянин Роман Репилов (отставание 0,141 секунды), третье — австриец Вольфганг Киндль (+0,252).
В ходе первой попытки Павличенко установил рекорд трассы — 47,837 секунды.
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