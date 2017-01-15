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15 января 2017, 13:12 | Зимние: Бобслей, сани, скелетон | ТАСС

Российский саночник Павличенко выиграл этап Кубка мира в Латвии

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Российский саночник Семен Павличенко стал победителем этапа Кубка мира в латвийской Сигулде. По итогам двух попыток он показал результат 1 минута 35,715 секунды.

Второе место занял другой россиянин Роман Репилов. Увеличить
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Второе место занял другой россиянин Роман Репилов (отставание 0,141 секунды), третье — австриец Вольфганг Киндль (+0,252).

В ходе первой попытки Павличенко установил рекорд трассы — 47,837 секунды.
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Гарт: Саночники Павличенко и Репилов проявили колоссальную выдержку

МОСКВА, 15 января. /Корр. ТАСС Екатерина Мухлынина/. Российские саночники Семен Павличенко и Роман Репилов, завоевавшие золото и серебро соответственно на этапе Кубка мира в латвийской Сигулде, проявили колоссальную выдержку и мастерство. Об этом ТАСС заявила президент Федерации санного спорта России Наталия Гарт.
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