Российский саночник Павличенко выиграл этап Кубка мира в Латвии

МОСКВА, 15 января. /Корр. ТАСС Екатерина Мухлынина/. Российские саночники Семен Павличенко и Роман Репилов, завоевавшие золото и серебро соответственно на этапе Кубка мира в латвийской Сигулде, проявили колоссальную выдержку и мастерство. Об этом ТАСС заявила президент Федерации санного спорта России Наталия Гарт.