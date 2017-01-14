Россиянин Александр Третьяков стал бронзовым призером ЧЕ по скелетону в Винтерберге

Победителем чемпионата Европы в восьмой раз подряд стал латвиец Мартинс Дукурс, показавший в сумме двух попыток время 1 минута 52,04 секунды. Вторым стал брат Мартинса Томас Дукурс, уступивший лидеру 0,62 секунды. Третьяков проиграл победителю 0,67 секунды.

Чемпионат Европы совмещен с этапом Кубка мира, соответственно, Мартинс Дукурс одержал первую победу на этапах Кубка мира в нынешнем сезоне.

Другой россиянин Никита Трегубов показал пятый результат на чемпионате Европы и шестой на этапе КМ, уступив Мартинсу Дукурсу 0,85 секунды. Евгений Рукосуев (+2,97) стал 13-м на чемпионате Европы и 20-м на этапе Кубка мира.