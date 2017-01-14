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14 января 2017, 18:47 | Зимние: Бобслей, сани, скелетон | Р-Спорт

Россиянин Александр Третьяков стал бронзовым призером ЧЕ по скелетону в Винтерберге

МОСКВА, 14 янв — Р-Спорт. Россиянин Александр Третьяков стал бронзовым призером чемпионата Европы по скелетону, который проходит в немецком Винтерберге.

Победителем чемпионата Европы в восьмой раз подряд стал латвиец Мартинс Дукурс, показавший в сумме двух попыток время 1 минута 52,04 секунды. Вторым стал брат Мартинса Томас Дукурс, уступивший лидеру 0,62 секунды. Третьяков проиграл победителю 0,67 секунды.

Чемпионат Европы совмещен с этапом Кубка мира, соответственно, Мартинс Дукурс одержал первую победу на этапах Кубка мира в нынешнем сезоне.

Другой россиянин Никита Трегубов показал пятый результат на чемпионате Европы и шестой на этапе КМ, уступив Мартинсу Дукурсу 0,85 секунды. Евгений Рукосуев (+2,97) стал 13-м на чемпионате Европы и 20-м на этапе Кубка мира.
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Российский скелетонист Третьяков завоевал бронзу чемпионата Европы

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Россиянин Александр Третьяков занял третье место на чемпионате Европы по скелетону, который проходит в немецком Винтерберге. Его результат по сумме двух попыток — 1 минута 52,71 секунды.
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