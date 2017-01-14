Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/bobsleighing/28427903/
14 января 2017, 18:45 | Зимние: Бобслей, сани, скелетон | ТАСС

Российский скелетонист Третьяков завоевал бронзу чемпионата Европы

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Россиянин Александр Третьяков занял третье место на чемпионате Европы по скелетону, который проходит в немецком Винтерберге. Его результат по сумме двух попыток — 1 минута 52,71 секунды.

Первое и второе места заняли братья Дукурсы из Латвии. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Первое место занял представитель Латвии Мартинс Дукурс (1.52,04). Вторым стал его брат Томас Дукурс (1.52,66). Россиянин Никита Трегубов разделил пятое место с немцем Акселем Юнгком (1.52,89), Евгений Рукосуев стал 13-м (1.55,01).

Третьяков вместе с Еленой Никитиной и Марией Орловой был временно отстранен Международной федерацией бобслея и скелетона (IBSF) из-за расследования Международного олимпийского комитета в отношении 28 россиян якобы причастных к нарушению антидопинговых правил во время сочинской Олимпиады. 8 января IBSF сняла запрет, разрешив россиянам принимать участие в международных соревнованиях.

Чемпионат Европы проходит в рамках этапа Кубка мира, на котором, кроме представителей европейского континента, выступают также спортсмены из стран Северной Америки и Азии. На этапе Кубка мира первое и второе место также остались за братьями Дукурсами, третье — у Третьякова. Трегубов стал шестым, Рукосуев — 20-м.

Следующий этап Кубка мира пройдет 20—22 января в швейцарском Санкт-Морице. Чемпионат мира по бобслею и скелетону пройдет с 13 по 26 февраля в немецком Кенигзее.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Бобслея, саней, скелетона

Гарт: Саночница Иванова на этапе КМ в Сигулде была способна выиграть золото

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Российская саночница Татьяна Иванова, финишировавшая третьей на этапе Кубка мира в латвийской Сигулде, потенциально была способна стать победительницей. Об этом сообщила ТАСС президент Федерации санного спорта России (ФССР) Наталия Гарт.
Еще 7 новостей  Все новости
14 января

Мутко: "КамАЗ-мастер" победой на "Дакаре" подтвердил свой высокий уровень

Шарапова не будет проводить выставочные матчи до официального возвращения на корт

Карякин заявил, что его победа на "Дакаре" в зачете квадроциклов важна для России