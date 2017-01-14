Российский скелетонист Третьяков завоевал бронзу чемпионата Европы

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Первое место занял представитель Латвии Мартинс Дукурс (1.52,04). Вторым стал его брат Томас Дукурс (1.52,66). Россиянин Никита Трегубов разделил пятое место с немцем Акселем Юнгком (1.52,89), Евгений Рукосуев стал 13-м (1.55,01).

Третьяков вместе с Еленой Никитиной и Марией Орловой был временно отстранен Международной федерацией бобслея и скелетона (IBSF) из-за расследования Международного олимпийского комитета в отношении 28 россиян якобы причастных к нарушению антидопинговых правил во время сочинской Олимпиады. 8 января IBSF сняла запрет, разрешив россиянам принимать участие в международных соревнованиях.

Чемпионат Европы проходит в рамках этапа Кубка мира, на котором, кроме представителей европейского континента, выступают также спортсмены из стран Северной Америки и Азии. На этапе Кубка мира первое и второе место также остались за братьями Дукурсами, третье — у Третьякова. Трегубов стал шестым, Рукосуев — 20-м.