Гарт: Саночница Иванова на этапе КМ в Сигулде была способна выиграть золото

Золото латвийского этапа Кубка мира в субботу завоевала двукратная олимпийская чемпионка, представительница Германии Натали Гайзенбергер, второй стала ее соотечественница Татьяна Хюфнер. Серебряный призер сочинского этапа Кубка мира — 2015/2016 россиянка Виктория Демченко заняла четвертое место, Екатерина Катникова — 16-е, а Екатерина Батурина — 18-е.

«Таня Иванова сегодня лидировала после первой попытки и вполне могла побороться за золото, — считает Гарт. — Тем не менее бронза — это тоже хороший результат. Совсем скоро наступит чемпионат мира, и ее стабильно высокие выступления на последних этапах нас очень обнадеживают. Очень порадовало четвертое место нашей молодой саночницы Виктории Демченко, которая только недавно вернулась в спорт после травмы руки, она очень прогрессирует и также является одной из наших надежд на чемпионате мира».

«Утром приятно удивили саночники Владислав Южаков и Юрий Прохоров, которые сумели занять очень высокое четвертое место в двойках и опередить два других российских экипажа. Я не ожидала, что они могут выступить так здорово. И это хорошо, что у нас теперь есть три конкурентоспособных двойки», — подытожила собеседница ТАСС.

Золото этапа Кубка мира завоевали представители Германии, серебряные призеры чемпионата мира — 2016 Тони Эггерт/Саша Бенекен. Второе место заняли саночники из Латвии Оскар Гудрамовичс и Петерис Калниньш, итальянцы Людвиг Ридер и Патрик Растнер стали третьими.

Еще один российский экипаж Андрей Богданов/Андрей Медведев занял седьмое место. Серебряные призеры Олимпиады-2014 в эстафете Александр Денисьев и Владислав Антонов, показавшие в первой попытке 14-й результат, во второй совершили падение и не сумели финишировать.