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14 января 2017, 14:52 | Зимние: Бобслей, сани, скелетон | ТАСС

Саночница Иванова заняла третье место на этапе Кубка мира в Латвии

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Бронзовый призер чемпионата мира 2016 года россиянка Татьяна Иванова заняла третье место на этапе Кубка мира по санному спорту, который стартовал в субботу в латвийской Сигулде. Россиянка по сумме двух попыток показала результат 1 минута 23,616 секунды.

Золото этапа завоевала двукратная олимпийская чемпионка немка Натали Гайзенбергер. Увеличить
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Золото латвийского этапа завоевала двукратная олимпийская чемпионка представительница Германии Натали Гайзенбергер (1.23,485). Второй стала другая немецкая саночница Татьяна Хюфнер (1.23,513).

Серебряный призер сочинского этапа Кубка мира — 2015/16 Виктория Демченко (1.23,784) заняла четвертое место, Екатерина Катникова (1.24,697) — 16-е, а Екатерина Батурина финишировала 18-й (1.24,873).

Чемпионат мира по санному спорту пройдет с 27 по 29 января в австрийском Инсбруке.
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