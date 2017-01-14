Саночница Иванова заняла третье место на этапе Кубка мира в Латвии

МОСКВА, 14 января. /Корр. ТАСС Екатерина Мухлынина/. Министерство спорта РФ обсудило с Международной федерацией санного спорта (FIL) проведение в России чемпионата мира в 2020 году и не опасается переноса соревнования. Об этом журналистам заявил министр спорта РФ Павел Колобков.