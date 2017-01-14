Минспорт не опасается переноса ЧМ-2020 по санному спорту из России

«Мы (с FIL) обсудили вопросы проведения в России чемпионата мира 2020 года по санному спорту, а также наследие Игр в Сочи. Мы готовимся, но есть вещи, которые вне нашего понимания и целиком лежат на международной федерации. Что касается взаимодействия с FIL (по этому вопросу), то я спокоен. Мы не боимся, мы проводим множество международных соревнований, готовимся к чемпионату мира 2018 года по футболу, все знают, как качественно Россия проводит международные турниры», — сказал Колобков.

В сентябре 2016 года исполком FIL постановил, что решение о проведении в 2020 году в Сочи чемпионата мира по санному спорту не будет пересмотрено. Однако после публикации второй части доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена несколько федераций приняли решение об отмене запланированных в России соревнований в 2017 году. В частности, были отменены этапы Кубка мира по конькобежному спорту, биатлону, лыжным видам спорта.