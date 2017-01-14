Глава FIL: проблемы допинга в санном спорте не существует

«Что касается проблемы допинга, то они есть в определенных международных федерациях, — сказал Фендт. — Но я горжусь тем, что в нашей федерации такая проблема не стоит, ее не существует, в том числе в отношении россиян».

«Я хотел бы подчеркнуть, что моя сфера деятельности — наша международная федерация и национальные федерации, которые входят в нее. Что касается решений других федераций, лишающих Россию турниров, я бы хотел отказаться от комментариев», — добавил он.