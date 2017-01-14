Южаков и Прохоров стали четвертыми в санях-двойках на этапе Кубка мира в Латвии

Золото этапа Кубка мира завоевали представители Германии, серебряные призеры чемпионата мира — 2016 Тони Эггерт/Саша Бенекен (1.23,113). Второе место заняли саночники из Латвии Оскар Гудрамовичс и Петерис Калниньш (1.23,476). Итальянцы Людвиг Ридер и Патрик Растнер стали третьими (1.23,808).

Еще один российский экипаж Андрей Богданов/Андрей Медведев (1.24,102) занял седьмое место.

Серебряные призеры Олимпиады-2014 в эстафете Александр Денисьев и Владислав Антонов, показавшие в первой попытке 14-й результат, во второй совершили падение и не сумели финишировать.

Чемпионат мира по санному спорту пройдет с 27 по 29 января в австрийском Инсбруке.