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14 января 2017, 13:06 | Зимние: Бобслей, сани, скелетон | ТАСС

Южаков и Прохоров стали четвертыми в санях-двойках на этапе Кубка мира в Латвии

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Владислав Южаков и Юрий Прохоров заняли четвертое место в соревнованиях саней-двоек на этапе Кубка мира в латвийской Сигулде. Россияне по сумме двух попыток показали результат 1 минута 23,912 секунды.

Золото этапа Кубка мира завоевали представители Германии, серебряные призеры чемпионата мира — 2016 Тони Эггерт/Саша Бенекен (1.23,113). Второе место заняли саночники из Латвии Оскар Гудрамовичс и Петерис Калниньш (1.23,476). Итальянцы Людвиг Ридер и Патрик Растнер стали третьими (1.23,808).

Еще один российский экипаж Андрей Богданов/Андрей Медведев (1.24,102) занял седьмое место.

Серебряные призеры Олимпиады-2014 в эстафете Александр Денисьев и Владислав Антонов, показавшие в первой попытке 14-й результат, во второй совершили падение и не сумели финишировать.

Чемпионат мира по санному спорту пройдет с 27 по 29 января в австрийском Инсбруке.
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