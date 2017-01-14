Скелетонист Куликов победил на этапе Интерконтинентального кубка в Калгари

По сумме двух попыток Куликов показал время 1 минута 53,03 секунды. Второе место занял канадец Эван Неуфелдт (+0,06), третье — еще один россиянин Егор Веселов (+0,15).

Ранее в первый соревновательный день победу одержал Веселов, а Куликов стал вторым.

В соревнованиях женщин россиянки в первую тройку не попали, лучшей из представительниц России стала Алена Фролова (9-е место).