Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/bobsleighing/28423345/
14 января 2017, 0:05 | Зимние: Бобслей, сани, скелетон | Р-Спорт

Скелетонист Куликов победил на этапе Интерконтинентального кубка в Калгари

МОСКВА, 13 янв — Р-Спорт. Российский скелетонист Павел Куликов одержал победу во второй соревновательный день на этапе Интерконтинентального кубка в канадском Калгари.

По сумме двух попыток Куликов показал время 1 минута 53,03 секунды. Второе место занял канадец Эван Неуфелдт (+0,06), третье — еще один россиянин Егор Веселов (+0,15).

Ранее в первый соревновательный день победу одержал Веселов, а Куликов стал вторым.

В соревнованиях женщин россиянки в первую тройку не попали, лучшей из представительниц России стала Алена Фролова (9-е место).
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Бобслея, саней, скелетона

Еще 7 новостей  Все новости
13 января

Игорь Ларионов: мои дети уже больше американцы, чем россияне

Фигуристка Медведева: японки часто падают в обморок при виде фигуристов

Улыбка ангела и ускользающая красота фигуристки Синициной