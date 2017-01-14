Скелетонист Куликов победил на этапе Интерконтинентального кубка в Калгари
МОСКВА, 13 янв —
Р-Спорт. Российский скелетонист Павел Куликов одержал победу во второй соревновательный день на этапе Интерконтинентального кубка в канадском Калгари.
По сумме двух попыток Куликов показал время 1 минута 53,03 секунды. Второе место занял канадец Эван Неуфелдт (+0,06), третье — еще один россиянин Егор Веселов (+0,15).
Ранее в первый соревновательный день победу одержал Веселов, а Куликов стал вторым.
В соревнованиях женщин россиянки в первую тройку не попали, лучшей из представительниц России стала Алена Фролова (9-е место).
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