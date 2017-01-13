Сухорученко: Серебро ЧЕ бобслеисток Сергеевой и Кочержовой стало приятной неожиданностью

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Сергеева и Кочержова принесли России первую медаль чемпионатов Европы в женских соревнованиях.

«У меня с самого начала была уверенность, что наши девушки будут бороться сегодня за места в шестерке лучших, но эта медаль стала очень приятной неожиданностью, — признался специалист. — Мы думали, что оба немецких экипажа на своей домашней трассе покажут результат лучше нашего, да и австрийский экипаж Кристины Хенгстер тоже очень силен. Но получилось так, что мы выиграли здесь медаль, первую в истории нашего женского бобслея. И это очень здорово».

Четвертое место на ЧЕ заняли россиянки Александра Родионова и Юлия Шокшуева.

«Шансы на медали что у Сергеевой, что у Родионовой были, сегодня, в принципе, равны, — заметил собеседник ТАСС. — Сергеева быстрее на старте, но Родионова лучше действует на трассе. Но в этот раз Надежда показала хорошую езду в обоих спусках и поэтому опередила свою подругу по команде».

Российские бобслеистки могут побороться за медали ЧМ

Успешное выступление российских бобслеисток на чемпионате Европы в немецком Винтерберге добавит им психологической уверенности, что даст возможность в феврале претендовать на медали мирового первенства, считает Сухорученко.

«Наши девочки стали четвертыми в компании лучших бобслеисток мира в очень остром соперничестве, — заметил тренер. — Это успешное выступление должно сказаться и на психологической уверенности российских спортсменок. Теперь они поняли, что могут бороться с лидерами мирового бобслея на равных и не будут больше тушеваться перед фаворитами. Теперь у нас есть шансы побороться за медали и на чемпионате мира».