Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/bobsleighing/28420941/
13 января 2017, 18:30 | Зимние: Бобслей, сани, скелетон | Чемпионат.com

Саночники Южаков и Прохоров выиграли этап Кубка наций

Победителями этапа Кубка наций в Сигулде (Латвия) в соревнованиях саней-двоек стали россияне Владислав Южаков и Юрий Прохоров.

Победителями этапа Кубка наций в <span class=error>Сигулде</span> (Латвия) в соревнованиях <nobr>саней-двоек</nobr> стали россияне Владислав <span class=error>Южаков</span> и Юрий Прохоров. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Российские спортсмены показали результат 42,270 секунды. Второе место заняли братья Лукас и Антонин Брозы из Чехии (42,378). Третьими финишировали хозяева трассы Кристенс Путинс и Имантс Марцинкевичс (42,456). Ещё один отечественный экипаж Станислав Мальцев/Олег Фасхутдинов показал четвёртое время.

Российские саночники Южаков и Прохоров квалифицировались на этап Кубка мира.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Бобслея, саней, скелетона

Еще 7 новостей  Все новости
6 января

Коукалова: никому из русских не верю, даже Шипулину

Витсель извинился перед «Ювентусом»: мне жаль, но такие предложения не отклоняют

Разведка США: Путин отомстил за допинговый скандал в России