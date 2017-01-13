Саночники Южаков и Прохоров выиграли этап Кубка наций
Победителями этапа Кубка наций в Сигулде (Латвия) в соревнованиях
саней-двоек стали россияне Владислав Южаков и Юрий Прохоров.
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Российские спортсмены показали результат 42,270 секунды. Второе место заняли братья Лукас и Антонин Брозы из Чехии (42,378). Третьими финишировали хозяева трассы Кристенс Путинс и Имантс Марцинкевичс (42,456). Ещё один отечественный экипаж Станислав Мальцев/Олег Фасхутдинов показал четвёртое время.
Российские саночники Южаков и Прохоров квалифицировались на этап Кубка мира.
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