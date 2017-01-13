Бобслеистка Елизавета Зубкова получила травму и пропустит остаток сезона
МОСКВА, 13 янв —
Р-Спорт, Елена Дьячкова. Российская бобслеистка Елизавета Зубкова получила травму и пропустит остаток сезона, сообщила агентству «Р-Спорт» глава пресс-службы Федерации бобслея России (ФБР) Анна Макарова.
Зубкова, которой 17 января исполнится 21 год, в нынешнем сезоне выступала на этапах Кубка Европы по бобслею.
«Елизавета Зубкова получила травму и теперь будет восстанавливаться. Этот сезон спортсменка пропускает», — сказала Макарова по телефону.
На этапе Кубка Европы, проходящем в эти дни в швейцарском
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