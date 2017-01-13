Бобслеистка Елизавета Зубкова получила травму и пропустит остаток сезона

Зубкова, которой 17 января исполнится 21 год, в нынешнем сезоне выступала на этапах Кубка Европы по бобслею.

«Елизавета Зубкова получила травму и теперь будет восстанавливаться. Этот сезон спортсменка пропускает», — сказала Макарова по телефону.