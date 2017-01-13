Российские скелетонисты и бобслеисты вступают в борьбу за медали ЧЕ в Винтерберге

Чемпионат Европы будет традиционно совмещен с этапом Кубка мира — на этот раз с четвертым по счету в сезоне. Итоги всех гонок будут подведены в двух зачетах — Кубка мира, где будут фигурировать все участники, и европейского первенства, куда пойдут результаты только спортсменов из Европы.

Третьяков поборется за победу

Олимпийский чемпион Сочи по скелетону Александр Третьяков является одним из претендентов на победу в Винтерберге. Лидер сборной России лидировал в общем зачете Кубка мира после двух стартовых этапов в Северной Америке, однако был вынужден пропустить первый европейский раунд в сезоне, прошедший неделю назад в немецком Альтенберге. Третьякова вместе с Еленой Никитиной и Марией Орловой, а также Ольгой Потылицыной, выступающей в Интерконтинентальном кубке, в конце декабря временно отстранила от всех соревнований Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) — в связи с расследованием Международного олимпийского комитета (МОК) возможных нарушений антидопинговых правил на Олимпиаде в Сочи. Однако 8 января отстранение было снято, и теперь сборная России по скелетону сможет выступить на чемпионате Европы в полном составе. Таким образом, в женской гонке примут участие Никитина, Орлова и Юлия Канакина, а в мужской — Третьяков, Никита Трегубов и Евгений Рукосуев.

«В преддверии чемпионата Европы у команды все хорошо. Мы тренируемся по плану — и на трассе, и в зале. Настроение у всех боевое. Все готовы биться за призовые места!» — сказал агентству «Р-Спорт» старший тренер сборной России по скелетону Данил Чабан.

«Борьба будет очень серьезная, посмотрим. Прошедшая неделя с отстранением выбила из колеи Александра немного. Небольшой накат должен был быть как раз в Альтенберге, но он не участвовал. Входит в процесс, входит в гонку. Гонка будет, честно скажу, очень сложная. Очень многое будет зависеть от старта. Мы надеемся на него, это самый опытный гонщик, и он знает, что от него требуется», — заявил, в свою очередь, президент Федерации бобслея России Александр Зубков.

Мужская скелетонная гонка состоится в субботу, а женская — в воскресенье. Главными соперниками россиян в зачете чемпионата Европы, как обычно, будут братья Мартинс и Томас Дукурс из Латвии, в прошлом году разделившие золото европейского первенства. В нынешнем сезоне семикратный чемпион Европы Мартинс пока не одержал ни одной победы на этапах — неделю назад в Альтенберге он впервые вошел в тройку лучших, заняв второе место, а в Канаде и США в декабре был соответственно четвертым и пятым. Помимо латвийцев за медали на своей домашней трассе в Винтерберге поборются и немцы Аксель Юнгк, Александр Гасснер и Кристофер Гротеер, в Альтенберге завоевавший свое первое золото в карьере на этапах Кубка мира.

Результаты россиянок в нынешнем сезоне пока далеки от призовых — лучшей на трех первых этапах была Канакина, финишировавшая в Альтенберге седьмой. Главными фаворитами на своей домашней трассе в Винтерберге будут немки Тина Херманн и Жаклин Лёллинг, а также действующая чемпионка Европы австрийка Жанин Флок.

Касьянов в числе претендентов на медали

Лидер сборной России по бобслею Александр Касьянов подошел к чемпионату Европы, занимая второе место в общем зачете Кубка мира и в двойках, и в четверках. На счету российского пилота уже есть победа в четверках в канадском Уистлере, а также серебро в двойках и четверках в Альтенберге. «Что касается успеха Касьянова в Альтенберге, то трассы разные, — отметил Зубков. — В Винтерберге все зависит от быстрого старта и точного прохождения трассы, поэтому основная задача стоит — как можно ближе подойти к соперникам именно на старте. Тогда (экипаж Касьянова) будет конкурентоспособным».

Помимо Касьянова в Винтерберге выступят также экипажи Алексея Стульнева и Максима Андрианова, занимающих после трех этапов в объединенном рейтинге двоек и четверок соответственно четвертое и восьмое места.

Фаворитами в мужских бобслейных гонках будут немцы — Франческо Фридрих, Нико Вальтер и Йоханнес Лохнер. Претендует на золото и швейцарец Рико Петер, а также австриец Беньямин Майер. Латвиец Оскар Мелбардис пока не вышел на пик формы после возвращения на лед после операции на спине, но его соотечественник Оскар Киберманис в Альтенберге впервые в карьере попал в число призеров, финишировав третьим.