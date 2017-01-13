Этап Кубка мира по натурбану стартует в Москве на Воробьевых горах
МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Этап Кубка мира по скоростному спуску на санях на естественной трассе (натурбану) стартует в пятницу в Москве. В соревнованиях примут участие более 60 спортсменов из 11 стран.
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Награды будут разыграны в четырех дисциплинах: среди женщин и мужчин на одноместных и двухместных санях. В состав сборной России на домашний этап вошли 14 человек. У женщин выступят Людмила Аксененко (Астрамович), Екатерина Лаврентьева, Дарья Малеева и Любовь Старикова, у мужчин — Григорий Букин, Александр Егоров, Станислав Ковшик, Иван Лазарев, Алексей Мартьянов, Петр Попов, Павел Поршнев, Иван Родин, Юрий Талых и Илья Тарасов.
Вход на соревнования будет бесплатным
Организаторы московского этапа сделали все, чтобы зрители пришли и поддержали спортсменов, сделав бесплатным вход. Помимо возможности наблюдать за сильнейшими спортсменами мира, болельщики примут участие в розыгрыше призов — спортинвентаря,
Дружба с Международной федерацией санного спорта
За несколько дней до начала этапа Кубка мира президент Федерации санного спорта России Наталия Гарт заявила на
«Сам тот факт, что на этап Кубка мира в Москве по натурбану прилетает президент международной федерации, подтверждает, что между нами нет никаких разногласий. Мы встречались в Германии несколько дней назад, нет никакого отторжения, конфликта. Нам подтвердили, что наших спортсменов нет в докладе Макларена, у нас сохраняются дружелюбные отношения», — сказала Гарт.
В декабре 2016 года, после обнародования второй части доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) приняла решение о переносе чемпионата мира 2017 года из Сочи. Тюмень лишилась этапов Кубка мира по лыжному спорту и биатлону, а Челябинск — этапа Кубка мира по конькобежному спорту.
Этап Кубка мира по натурбану пройдет на Воробьевых горах с 13 по 15 января.
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