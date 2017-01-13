Этап Кубка мира по натурбану стартует в Москве на Воробьевых горах

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Награды будут разыграны в четырех дисциплинах: среди женщин и мужчин на одноместных и двухместных санях. В состав сборной России на домашний этап вошли 14 человек. У женщин выступят Людмила Аксененко (Астрамович), Екатерина Лаврентьева, Дарья Малеева и Любовь Старикова, у мужчин — Григорий Букин, Александр Егоров, Станислав Ковшик, Иван Лазарев, Алексей Мартьянов, Петр Попов, Павел Поршнев, Иван Родин, Юрий Талых и Илья Тарасов.

Вход на соревнования будет бесплатным

Организаторы московского этапа сделали все, чтобы зрители пришли и поддержали спортсменов, сделав бесплатным вход. Помимо возможности наблюдать за сильнейшими спортсменами мира, болельщики примут участие в розыгрыше призов — спортинвентаря, фитнес-косметики, специально для детей пройдут мастер-классы от чемпионов мира и Европы, автограф-сессии, эстафеты и конкурсы. Главным призом для зрителей, которые посетят этап Кубка мира, станет розыгрыш путевки в подмосковный спа-отель на двоих по системе «все включено».

Дружба с Международной федерацией санного спорта

За несколько дней до начала этапа Кубка мира президент Федерации санного спорта России Наталия Гарт заявила на пресс-конференции в ТАСС, что Россия не имеет разногласий с Международной федерацией и назвала отношения дружелюбными и плодотворными.

«Сам тот факт, что на этап Кубка мира в Москве по натурбану прилетает президент международной федерации, подтверждает, что между нами нет никаких разногласий. Мы встречались в Германии несколько дней назад, нет никакого отторжения, конфликта. Нам подтвердили, что наших спортсменов нет в докладе Макларена, у нас сохраняются дружелюбные отношения», — сказала Гарт.

В декабре 2016 года, после обнародования второй части доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) приняла решение о переносе чемпионата мира 2017 года из Сочи. Тюмень лишилась этапов Кубка мира по лыжному спорту и биатлону, а Челябинск — этапа Кубка мира по конькобежному спорту.

Этап Кубка мира по натурбану пройдет на Воробьевых горах с 13 по 15 января.