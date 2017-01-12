Зубков: Отстранение слегка выбило Третьякова из колеи, на ЧЕ будет сложно
МОСКВА, 12 янв —
Р-Спорт, Сергей Смышляев. Временное отстранение немного выбило российского скелетониста Александра Третьякова из колеи, поэтому гонка на чемпионате Европы 2017 года будет очень сложной, заявил агентству «Р-Спорт» президент Федерации бобслея России Александр Зубков.
Чемпионат Европы по бобслею и скелетону пройдет
«Борьба будет очень серьезная, посмотрим. Прошедшая неделя с отстранением выбила из колеи Александра немного. Небольшой накат должен был быть как раз в Альтенберге, но он не участвовал. Входит в процесс, входит в гонку. Гонка будет, честно скажу, очень сложная. Очень многое будет зависеть от старта. Мы надеемся на него, это самый опытный гонщик, и он знает, что от него требуется», — сказал Зубков по телефону.
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