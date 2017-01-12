Зубков: Отстранение слегка выбило Третьякова из колеи, на ЧЕ будет сложно

Чемпионат Европы по бобслею и скелетону пройдет 13—15 января в немецком Винтерберге и будет совмещен с четвертым этапом Кубка мира. 8 января Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) сняла с четырех российских скелетонистов временное отстранение, наложенное в конце декабря в связи с расследованием Международного олимпийского комитета (МОК).

Из-за отстранения олимпийский чемпион Сочи Третьяков, лидировавший после двух первых этапов Кубка мира в общем зачете, а также бронзовый призер Игр-2014 Елена Никитина и Мария Орлова были вынуждены пропустить третий этап в немецком Альтенберге. Теперь все они, а также Ольга Потылицына, выступающая в Интерконтинентальном кубке, снова могут принимать участие в стартах.

«Борьба будет очень серьезная, посмотрим. Прошедшая неделя с отстранением выбила из колеи Александра немного. Небольшой накат должен был быть как раз в Альтенберге, но он не участвовал. Входит в процесс, входит в гонку. Гонка будет, честно скажу, очень сложная. Очень многое будет зависеть от старта. Мы надеемся на него, это самый опытный гонщик, и он знает, что от него требуется», — сказал Зубков по телефону.