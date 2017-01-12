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12 января 2017, 10:46 | Зимние: Бобслей, сани, скелетон | Р-Спорт

Саночник Перетягин после травмы руки намерен вернуться в строй и готовиться к ОИ-2018

Основная задача после процесса реабилитации в связи с переломом руки и операцией — вернуться в состав сборной России и начать подготовку к Олимпийским играм 2018 года в Пхенчхане, заявил агентству «Р-Спорт» российский саночник Александр Перетягин.

Вице-чемпион Европы 2015 года Перетягин в середине ноября сломал руку во время тренировочного заезда на трассе в Иглсе (Австрия). В январе прошлого года спортсмен за несколько дней до старта чемпионата мира сломал ногу на треке в Кенигзее (Германия).

«Результаты проведенной операции врачи назвали хорошими, — сказал в телефонном разговоре Перетягин. — Сказали, что в целом на реабилитацию потребуется около четырех месяцев — примерно до марта. Процесс восстановления идет нормально. На днях мне предстоит небольшая операция в Москве — будут вынимать металлические спицы из руки. И после этого я буду проходить курс реабилитации. Болезненных ощущений у меня нет, но рука неподвижна, и определенный дискомфорт я все же ощущаю».

«Теперь главная задача — надо вернуться в строй, — добавил собеседник агентства. — И начинать готовиться к Олимпийским играм в Корее».
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