Сборная России по натурбану нацелена на максимальный результат на этапе КМ в Москве

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Натурбан — дисциплина санного спорта, заключающаяся в спуске на скорость на санях по естественной трассе. В октябре 2014 года президент РФ Владимир Путин заявил, что намерен обсудить с членами Международного олимпийского комитета (МОК) включение натурбана в олимпийскую программу.

Этап Кубка мира в Москве с 13 по 15 января на Воробьевых горах. В 2016 году российская команда на домашнем этапе завоевала две золотые, две серебряные и одну бронзовую медали.

«Домашний этап всегда был для нас успешным, дома и стены помогают. Конечно, нацелены выиграть все что можно. У нас очень хорошая команда, которая является одним из мировых лидеров. Наша сборная в этом году будет представлять сплав молодости и опыта», — сказала Гарт.

«Год назад мы возобновили традицию проводить этап в Москве спустя 10 лет, — продолжила она. — Мы удачно его провели, он получил очень высокую оценку от международной федерации, поэтому Москва без труда попала в календарь этого года».

Старший тренер сборной России Андрей Кныр сообщил, что этап в столице позволит сделать натурбан более популярным среди зрителей. «Команда выступит полным составом — семь мужчин, пять женщин и четыре двойки. Настрой боевой, дома мы всегда выступаем успешно, трассу хорошо знаем. Кончено, мы постараемся доставить максимальное удовольствие зрителям, сделать натурбан более популярным», — сказал специалист.

Гарт добавила, что натурбан имеет хорошие шансы на включение в программу Олимпийских игр.

«Перспективы натурбана хорошие, потому что МОК делает ставку на виды спорта, которые не требуют больших затрат. У нашего вида спорта хорошее будущее, потому что он не требует много затрат. К сожалению, это не быстрый процесс, но на ближайших юношеских Олимпийских играх в Лозанне натурбан будет демонстрационным видом спорта», — заявила Гарт.

Глава ФССР рассказала, что инфраструктура, необходимая для натурбана, развивается в стране быстрыми темпами. «У нас много проектов по открытию во многих регионах санных трасс, например, в Парамоново. На сегодняшний день у нас есть трассы в Кандалакше, Братске, Свердловской области, их мы используем для тренировок и проведения соревнований. Планируется провести чемпионат России в Москве, который выведет натурбан на новый уровень.

Как сообщила Гарт, в этапе Кубка мира примут участие спортсмены из 12 стран.