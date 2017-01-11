Гарт: Федерация санного спорта России не имеет разногласий с FIL
МОСКВА, 11 января. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Отношения Федерации санного спорта России (ФССР) и Международной федерации санного спорта (FIL) остаются дружелюбными и плодотворными, несмотря на допинговый скандал. Об этом на
пресс-конференции в ТАСС сообщила президент ФССС Наталия Гарт.
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В декабре 2016 года, после обнародования второй части доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) приняла решение о переносе чемпионата мира 2017 года из Сочи. Тюмень лишилась этапов Кубка мира по лыжному спорту и биатлону, а Челябинск — этапа Кубка мира по конькобежному спорту. Москва с 13 по 15 января примет этап Кубка мира по натурбану.
«Сам тот факт, что на этап Кубка мира в Москве по натурбану прилетает президент международной федерации, подтверждает, что между нами нет никаких разногласий. Мы встречались в Германии несколько дней назад, нет никакого отторжения, конфликта. Нам подтвердили, что наших спортсменов нет в докладе Макларена, у нас сохраняются дружелюбные отношения», — сказала Гарт.
В 2020 году в Сочи запланирован чемпионат мира по санному спорту. «Пока никаких намеков на то, что у нас отнимут чемпионат мира в 2020 году, нет», — сказала Гарт.
Старший тренер сборной России Андрей Кныр отметил, что отношения иностранных коллег к российским саночникам только улучшилось. «Весь мир любит и уважает Наталию Гарт. Я не почувствовал негативных изменений, наоборот, нас все поддерживают. У нас очень дружный вид спорта», — поделился мнением специалист.
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