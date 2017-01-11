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11 января 2017, 11:17 | Зимние: Бобслей, сани, скелетон | Р-Спорт

Тренерский штаб определил состав сборной России на ЧМ по санному спорту в Австрии

МОСКВА, 11 янв — Р-Спорт, Олег Богатов. Сформирован состав сборной России по санному спорту для выступления на предстоящем чемпионате мира в Иглсе (Австрия), сообщил агентству «Р-Спорт» начальник команды Артем Петраков.

Соревнования состоятся 27—29 января. В заявку включены Семен Павличенко, Роман Репилов, Степан Федоров, Максим Аравин, Александр Горбацевич, Татьяна Иванова, Екатерина Батурина, Виктория Демченко, Екатерина Катникова, Андрей Богданов/Андрей Медведев, Александр Денисьев/Владислав Антонов, Владислав Южаков/Юрий Прохоров.

«Официальная заявка сборной России на чемпионат мира в Иглсе зарегистрирована, — сказал в телефонном разговоре Петраков. — В нее включены пять мужчин и четыре женщины, которые выступят на одноместных санях, и три двухместных экипажа».

«До 26 января тренерский штаб команды должен определить четверку мужчин, поскольку такова квота России. Решение будет принято по итогам контрольных тренировок на трассе в Иглсе», — добавил собеседник агентства.

Семен Павличенко в 2015 году на аналогичном турнире выиграл золотую медаль на одноместных санях, Татьяна Иванова стала серебряным призером в 2015 году и бронзовым в 2016-м также в индивидуальном зачете, россияне в 2015 году завоевали серебро в эстафете.

На чемпионате Европы-2017, проходившем в начале января в Кенигзее (Германия), Павличенко стал победителем турнира, Репилов занял пятое место, Федоров — седьмое, Горбацевич — 15-е. У женщин Иванова стала серебряным призером, Демченко — 10-я, Батурина — 14-я.
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