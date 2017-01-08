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8 января 2017, 19:55 | Зимние: Бобслей, сани, скелетон | Спорт-Экспресс

Виталий Мутко: Давайте не будем рассматривать снятие дисквалификации со скелетонистов как подвиг

Вице-премьер России по вопросам спорта, молодежной политики и туризма Виталий Мутко подчеркнул, что не стоит делать подвига из решения IBSF снять временную дисквалификацию с четырех российских скелетонистов.

Ранее стало известно, что временно отстраненные Александр Третьяков, Елена Никитина, Ольга Потылицына и Мария Орлова смогут принять участие в ближайших соревнованиях, в том числе и чемпионате Европы.

— Давайте не будем смотреть, чьи это усилия, не будем это рассматривать как подвиг, а будем просто рассчитывать на объективность вне политического контекста, — приводит «Интерфакс» слова Мутко. — Мы уже говорили, что у нас нет и не было никакой государственной программы поддержки допинга в спорте, мы высказывали уже свою позицию по докладу Макларена, мне тут добавить нечего.
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Новости Бобслея, саней, скелетона

Никитина: IBSF поступила справедливо, отменив дисквалификацию российских скелетонистов

Никитина: IBSF поступила справедливо, отменив дисквалификацию российских скелетонистов

МОСКВА, 8 января. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Снятие санкций Международной федерацией бобслея и скелетона (IBSF) с четырех российских скелетонистов является справедливым решением. Такое мнение ТАСС высказала бронзовый призер Олимпийских игр 2014 года в Сочи Елена Никитина.
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