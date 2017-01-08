Виталий Мутко: Давайте не будем рассматривать снятие дисквалификации со скелетонистов как подвиг

Ранее стало известно, что временно отстраненные Александр Третьяков, Елена Никитина, Ольга Потылицына и Мария Орлова смогут принять участие в ближайших соревнованиях, в том числе и чемпионате Европы.

— Давайте не будем смотреть, чьи это усилия, не будем это рассматривать как подвиг, а будем просто рассчитывать на объективность вне политического контекста, — приводит «Интерфакс» слова Мутко. — Мы уже говорили, что у нас нет и не было никакой государственной программы поддержки допинга в спорте, мы высказывали уже свою позицию по докладу Макларена, мне тут добавить нечего.