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8 января 2017, 17:22 | Зимние: Бобслей, сани, скелетон | ТАСС

Никитина: IBSF поступила справедливо, отменив дисквалификацию российских скелетонистов

МОСКВА, 8 января. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Снятие санкций Международной федерацией бобслея и скелетона (IBSF) с четырех российских скелетонистов является справедливым решением. Такое мнение ТАСС высказала бронзовый призер Олимпийских игр 2014 года в Сочи Елена Никитина.

В воскресенье IBSF отменила временное отстранение от соревнований Никитиной Александра Третьякова Ольги Потылицыной и Марии Орловой. Увеличить
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В воскресенье IBSF отменила временное отстранение от соревнований Никитиной, Александра Третьякова, Ольги Потылицыной и Марии Орловой, которое было наложено в связи с подозрениями в нарушении антидопинговых правил во время Игр-2014.

«Конечно, все рады этой новости и уже готовы к соревнованиям, переезжаем в Винтерберг (место проведения чемпионата Европы — прим. ТАСС). На нашей подготовке отстранение никак не сказалось, оно нас только больше раззадоривало. Как видите, справедливость восторжествовала, надеюсь, также произойдет и с отстранением наших коллег из других видов спорта. Мы очень рады, что с нами все решилось в положительную сторону», — заявила Никитина.

Решение о временном (до 19 января) отстранении российских скелетонистов было принято в конце декабря на основании доклада главы независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричарда Макларена, где говорится о систематическом применении допинга российскими спортсменами.

Чемпионат Европы по скелетону пройдет 14—15 января.
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Новости Бобслея, саней, скелетона

IBSF отменила временное отстранение четырех российских скелетонистов

IBSF отменила временное отстранение четырех российских скелетонистов

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Международная федерации бобслея и скелетона (IBSF) отменила временное отстранение от соревнований четырех российских скелетонистов, которое было наложено в конце декабря в связи с подозрениями в нарушении антидопинговых правил во время Олимпийских игр 2014 года. Об этом сообщает пресс-служба IBSF.
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