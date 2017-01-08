Никитина: IBSF поступила справедливо, отменив дисквалификацию российских скелетонистов

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В воскресенье IBSF отменила временное отстранение от соревнований Никитиной, Александра Третьякова, Ольги Потылицыной и Марии Орловой, которое было наложено в связи с подозрениями в нарушении антидопинговых правил во время Игр-2014.

«Конечно, все рады этой новости и уже готовы к соревнованиям, переезжаем в Винтерберг (место проведения чемпионата Европы — прим. ТАСС). На нашей подготовке отстранение никак не сказалось, оно нас только больше раззадоривало. Как видите, справедливость восторжествовала, надеюсь, также произойдет и с отстранением наших коллег из других видов спорта. Мы очень рады, что с нами все решилось в положительную сторону», — заявила Никитина.

Решение о временном (до 19 января) отстранении российских скелетонистов было принято в конце декабря на основании доклада главы независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричарда Макларена, где говорится о систематическом применении допинга российскими спортсменами.