Россияне Третьяков, Никитина, Потылицына и Орлова выступят на ЧЕ по скелетону
МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Российские скелетонисты Александр Третьяков, Елена Никитина, Ольга Потылицина и Мария Орлова выступят на чемпионате Европы. Об этом ТАСС сообщил президент Федерации бобслея России Александр Зубков.
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В воскресенье Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) объявила о снятии временного отстранения с Третьякова, Никитиной, Потылицыной и Орловой.
«Все четыре спортсмена выступят на чемпионате Европы», — сказал Зубков.
Ранее IBSF сообщила о временном (до 19 января) отстранении четырех россиян от стартов. Санкции применены IBSF на основании доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством профессора Ричарда Макларена, в котором говорится о систематическом применении допинга российскими спортсменами.
Чемпионат Европы по скелетону пройдет
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