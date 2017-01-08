Россияне Третьяков, Никитина, Потылицына и Орлова выступят на ЧЕ по скелетону

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В воскресенье Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) объявила о снятии временного отстранения с Третьякова, Никитиной, Потылицыной и Орловой.

«Все четыре спортсмена выступят на чемпионате Европы», — сказал Зубков.

Ранее IBSF сообщила о временном (до 19 января) отстранении четырех россиян от стартов. Санкции применены IBSF на основании доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством профессора Ричарда Макларена, в котором говорится о систематическом применении допинга российскими спортсменами.