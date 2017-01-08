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8 января 2017, 17:09 | Зимние: Бобслей, сани, скелетон | ТАСС

Россияне Третьяков, Никитина, Потылицына и Орлова выступят на ЧЕ по скелетону

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Российские скелетонисты Александр Третьяков, Елена Никитина, Ольга Потылицина и Мария Орлова выступят на чемпионате Европы. Об этом ТАСС сообщил президент Федерации бобслея России Александр Зубков.

В воскресенье Международная федерация бобслея и скелетона объявила о снятии временного отстранения с российских скелетонистов. Увеличить
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В воскресенье Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) объявила о снятии временного отстранения с Третьякова, Никитиной, Потылицыной и Орловой.

«Все четыре спортсмена выступят на чемпионате Европы», — сказал Зубков.

Ранее IBSF сообщила о временном (до 19 января) отстранении четырех россиян от стартов. Санкции применены IBSF на основании доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством профессора Ричарда Макларена, в котором говорится о систематическом применении допинга российскими спортсменами.

Чемпионат Европы по скелетону пройдет 14—15 января в немецком Винтерберге.
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Новости Бобслея, саней, скелетона

IBSF отменила временное отстранение четырех российских скелетонистов

IBSF отменила временное отстранение четырех российских скелетонистов

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Международная федерации бобслея и скелетона (IBSF) отменила временное отстранение от соревнований четырех российских скелетонистов, которое было наложено в конце декабря в связи с подозрениями в нарушении антидопинговых правил во время Олимпийских игр 2014 года. Об этом сообщает пресс-служба IBSF.
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