IBSF отменила временное отстранение четырех российских скелетонистов
МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Международная федерации бобслея и скелетона (IBSF) отменила временное отстранение от соревнований четырех российских скелетонистов, которое было наложено в конце декабря в связи с подозрениями в нарушении антидопинговых правил во время Олимпийских игр 2014 года. Об этом сообщает
пресс-служба IBSF.
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В начале января Федерация бобслея России опубликовала имена отстраненных спортсменов, ими оказались олимпийский чемпион 2014 года по скелетону Александр Третьяков, бронзовый призер Игр Елена Никитина, а также Ольга Потылицына и Мария Орлова.
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