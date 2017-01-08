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8 января 2017, 16:45 | Зимние: Бобслей, сани, скелетон | ТАСС

IBSF отменила временное отстранение четырех российских скелетонистов

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Международная федерации бобслея и скелетона (IBSF) отменила временное отстранение от соревнований четырех российских скелетонистов, которое было наложено в конце декабря в связи с подозрениями в нарушении антидопинговых правил во время Олимпийских игр 2014 года. Об этом сообщает пресс-служба IBSF.

Санкции сняты с Александра <span class=error>Третьякова</span> Елены <span class=error>Никитиной</span> Ольги Потылицыной и Марии <span class=error>Орловой</span>. Увеличить
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В начале января Федерация бобслея России опубликовала имена отстраненных спортсменов, ими оказались олимпийский чемпион 2014 года по скелетону Александр Третьяков, бронзовый призер Игр Елена Никитина, а также Ольга Потылицына и Мария Орлова.
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