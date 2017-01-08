Зубков: Отстраненные российские скелетонисты еще могут выступить на ЧЕ

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В начале января Федерация бобслея России опубликовала имена отстраненных спортсменов, ими оказались олимпийский чемпион 2014 года по скелетону Александр Третьяков, бронзовый призер Игр Елена Никитина, а также Ольга Потылицына и Мария Орлова.

«Замены пока мы не делаем. Сейчас мы должны получить полную информацию по данной ситуации, для этого работаем в плотном графике с IBSF. Думаю, что в ближайшее время мы получим эту информацию. Пока замены им не предвидится», — сказал Зубков.

Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) сообщила о временном (до 19 января) отстранении четырех россиян от стартов. Санкции применены IBSF на основании доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) под руководством профессора Ричарда Макларена, в котором говорится о систематическом применении допинга российскими спортсменами.