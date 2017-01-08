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8 января 2017, 16:04 | Зимние: Бобслей, сани, скелетон | ТАСС

Зубков: Отстраненные российские скелетонисты еще могут выступить на ЧЕ

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Отстраненные российские скелетонисты Александр Третьяков, Елена Никитина, Ольга Потылицина и Мария Орлова сохраняют шансы выступить на чемпионате Европы. Об этом ТАСС заявил президент Федерации бобслея России Александр Зубков.

Сейчас мы должны получить полную информацию по данной ситуации для этого работаем в плотном графике с IBSF — заявил президент Федерации бобслея России. Увеличить
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В начале января Федерация бобслея России опубликовала имена отстраненных спортсменов, ими оказались олимпийский чемпион 2014 года по скелетону Александр Третьяков, бронзовый призер Игр Елена Никитина, а также Ольга Потылицына и Мария Орлова.

«Замены пока мы не делаем. Сейчас мы должны получить полную информацию по данной ситуации, для этого работаем в плотном графике с IBSF. Думаю, что в ближайшее время мы получим эту информацию. Пока замены им не предвидится», — сказал Зубков.

Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) сообщила о временном (до 19 января) отстранении четырех россиян от стартов. Санкции применены IBSF на основании доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) под руководством профессора Ричарда Макларена, в котором говорится о систематическом применении допинга российскими спортсменами.

Чемпионат Европы по скелетону пройдет 14—15 января в немецком Винтерберге.
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Новости Бобслея, саней, скелетона

IBSF отменила временное отстранение четырех российских скелетонистов

IBSF отменила временное отстранение четырех российских скелетонистов

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Международная федерации бобслея и скелетона (IBSF) отменила временное отстранение от соревнований четырех российских скелетонистов, которое было наложено в конце декабря в связи с подозрениями в нарушении антидопинговых правил во время Олимпийских игр 2014 года. Об этом сообщает пресс-служба IBSF.
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