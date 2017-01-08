Экипаж Касьянова стал вторым в четвёрках на этапе Кубка мира в Альтенберге
Экипаж россиянина Александра Касьянова занял второе место в соревнованиях четвёрок на третьем этапе Кубка мира по бобслею в Альтенберге.
Победу одержали немецкие бобслеисты под управлением Йоханнеса Лохнера. Замкнул тройку лидеров ещё один немецкий экипаж с пилотом Франческо Фридрихом.
Бобслей. Кубок мира. Третий этап. Альтенберг, Германия
Мужчины. Четвёрки
1. Германия (Йоханнес Лохнер) — 1.48,73.
2. Россия (Александр Касьянов, Алексей Зайцев, Алексей Пушкарёв, Максим Белугин) — 1.49,14.
3. Германия (Франческо Фридрих) — 1.49,40…
8. Россия (Алексей Стульнев, Ильвир Хузин, Василий Кондратенко, Роман Кошелев) — 1.50,23…
10. Россия (Максим Андрианов, Пётр Моисеев, Кирилл Антюх, Илья Малых) — 1.50,35.
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