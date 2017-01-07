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7 января 2017, 18:45 | Зимние: Бобслей, сани, скелетон | ТАСС

Касьянов и Пушкарев стали вторыми на этапе КМ по бобслею в Германии

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Россияне Александр Касьянов и Алексей Пушкарев заняли второе место в соревнованиях экипажей-двоек на этапе Кубка мира по бобслею, который проходит в немецком Альтенберге. Их результат по сумме двух попыток — 1 минута 49,84 секунды.

Победу одержали немцы Франческо Фридрих и Мартин Гроткопп. Увеличить
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Победу одержали немцы Франческо Фридрих и Мартин Гроткопп (1.49,20), третьими стали латвийцы Оскарс Киберманис и Матисс Микнис (1.49,90).

Этап завершится в воскресенье заездами четверок.
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Новости Бобслея, саней, скелетона

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