Касьянов и Пушкарев стали вторыми на этапе КМ по бобслею в Германии
МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Россияне Александр Касьянов и Алексей Пушкарев заняли второе место в соревнованиях
экипажей-двоек на этапе Кубка мира по бобслею, который проходит в немецком Альтенберге. Их результат по сумме двух попыток — 1 минута 49,84 секунды.
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Победу одержали немцы Франческо Фридрих и Мартин Гроткопп (1.49,20), третьими стали латвийцы Оскарс Киберманис и Матисс Микнис (1.49,90).
Этап завершится в воскресенье заездами четверок.
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