Спортсмен из Братска взял золото на Чемпионате Европы по санному спорту

Саночник из Братска Семен Павличенко завоевал золотую медаль на чемпионате Европы в немецком Кенигзее. Чемпион мира и Европы 2015 года по сумме двух попыток показал результат 1 минута 38 секунд. Чемпионат Европы проходит в рамках этапа Кубка мира, в котором также принимают участие спортсмены, представляющие страны Америки и Азии. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу Федерации санного спорта РФ.

Серебро завоевал представитель Германии Ральф Палик (1.38,611), третье место занял австриец Вольфганг Киндль (1.38,823). Россиянин Роман Репилов, являвшийся до этого старта лидером Кубка мира (1.38,905), стал пятым.

«Степан Федоров с результатом 1.39,184 занял седьмое место на чемпионате Европы (седьмое — на этапе Кубка мира), Александр Горбацевич (1.39,802) — 15-е (18), Максим Аравин (1.40,946) — 22-е (28)», — сообщили в пресс-службе.

В женском турнире россиянка Татьяна Иванова стала серебряным призером чемпионата Европы, уступив только немке Натали Гайзенбергер. Бронза досталась еще одной представительнице Германии Татьяне Хюфнер. Виктория Демченко заняла 10-е место, Екатерина Батурина — 16-е место.