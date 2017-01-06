Демченко: Повреждение саночника Павличенко несерьезное, на подготовке оно не скажется
МОСКВА, 6 янв —
Р-Спорт, Александр Рогулев. Повреждение российского саночника Семена Павличенко, полученное во время чемпионата Европы в немецком Кенигзее, оказалось несерьезным, оно не скажется в дальнейшем на тренировочном процессе, сообщил агентству «Р-Спорт» главный тренер сборной России Альберт Демченко.
Сборная России (Татьяна Иванова, Павличенко, Андрей Богданов/Андрей Медведев) в пятницу не смогла финишировать в командной эстафете на чемпионате Европы
«У Павличенко ничего серьезного, — сказал Демченко по телефону. — Падение было не очень сильным: и с санями, и с Семеном все хорошо. Конечно, он немножко кистью ударился. У нас так бывает: когда переворачиваешься, рука цепляется за ручку и сани немножко ее потягивают. Думаю, это на дальнейшем процессе никак не скажется: сделают компресс, а дальше приступят к тренировкам».
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