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6 января 2017, 20:13 | Зимние: Бобслей, сани, скелетон | Р-Спорт

Демченко: Повреждение саночника Павличенко несерьезное, на подготовке оно не скажется

МОСКВА, 6 янв — Р-Спорт, Александр Рогулев. Повреждение российского саночника Семена Павличенко, полученное во время чемпионата Европы в немецком Кенигзее, оказалось несерьезным, оно не скажется в дальнейшем на тренировочном процессе, сообщил агентству «Р-Спорт» главный тренер сборной России Альберт Демченко.

Сборная России (Татьяна Иванова, Павличенко, Андрей Богданов/Андрей Медведев) в пятницу не смогла финишировать в командной эстафете на чемпионате Европы из-за падения Павличенко. Ранее россиянин в Кенигзее выиграл золотую медаль в одноместных санях.

«У Павличенко ничего серьезного, — сказал Демченко по телефону. — Падение было не очень сильным: и с санями, и с Семеном все хорошо. Конечно, он немножко кистью ударился. У нас так бывает: когда переворачиваешься, рука цепляется за ручку и сани немножко ее потягивают. Думаю, это на дальнейшем процессе никак не скажется: сделают компресс, а дальше приступят к тренировкам».
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Новости Бобслея, саней, скелетона

Золото Павличенко и серебро Ивановой: ЧЕ принес саночникам РФ две медали

МОСКВА, 6 янв — Р-Спорт, Олег Богатов, Елена Дьячкова. Российские саночники завоевали на чемпионате Европы, прошедшем в немецком Кенигзее и совмещенном с пятым этапом Кубка мира, две медали из запланированных трех. Семен Павличенко стал победителем мужской гонки, а Татьяна Иванова выиграла серебро в женской. Россияне остались без наград в заездах двоек, а командную эстафету не смогли закончить из-за падения одного из спортсменов.
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