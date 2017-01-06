Демченко: Повреждение саночника Павличенко несерьезное, на подготовке оно не скажется

Сборная России (Татьяна Иванова, Павличенко, Андрей Богданов/Андрей Медведев) в пятницу не смогла финишировать в командной эстафете на чемпионате Европы из-за падения Павличенко. Ранее россиянин в Кенигзее выиграл золотую медаль в одноместных санях.

«У Павличенко ничего серьезного, — сказал Демченко по телефону. — Падение было не очень сильным: и с санями, и с Семеном все хорошо. Конечно, он немножко кистью ударился. У нас так бывает: когда переворачиваешься, рука цепляется за ручку и сани немножко ее потягивают. Думаю, это на дальнейшем процессе никак не скажется: сделают компресс, а дальше приступят к тренировкам».