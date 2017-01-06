Демченко: Чемпионат Европы по санному спорту удался сборной России на 99%
МОСКВА, 6 янв —
Р-Спорт, Александр Рогулев. Чемпионат Европы в немецком Кенигзее удался российским саночникам на 99%, заявил агентству «Р-Спорт» главный тренер сборной России Альберт Демченко.
Турнир в Германии, объединенный с этапом Кубка мира, завершился в пятницу. Россияне завоевали две медали. В четверг обладательницей серебряной награды стала Татьяна Иванова, а на следующий день Семен Павличенко выиграл золото. В эстафете сборная России не смогла финишировать
«Скажем так, чемпионат Европы удался на 99%, — сказал Демченко по телефону. — Падение Семена на командной эстафете — досадное недоразумение, всякое в жизни бывает. Не будет говорить, недосчитались мы медали или нет, кто его знает. Не получилось — это факт».
«Но сделаны определенные выводы, проработаем ошибки, и в последующем это будет хорошим рабочим моментом, — продолжил собеседник агентства. — Медальный план на чемпионат Европы составлял три медали. В команде медали не досчитались. Зато у нас есть чемпион Европы, этим мы компенсировали».
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