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6 января 2017, 20:02 | Зимние: Бобслей, сани, скелетон | Р-Спорт

Российские саночники завоевали на чемпионате Европы в Кенигзее золото и серебро

МОСКВА, 6 янв — Р-Спорт. Россияне на чемпионате Европы по санному спорту в немецком Кенигзее, объединенном с этапом Кубка мира, завоевали две медали — золотую и серебряную.

<em>МОСКВА 6 <span class=error>янв</span> — <nobr>Р-Спорт.</nobr></em> Россияне на чемпионате Европы по санному спорту в немецком Кенигзее объединенном с этапом Кубка мира завоевали две медали — золотую и серебряную. Увеличить
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Всего в программе турнира значилось четыре дисциплины — 5 января были разыграны награды в заездах двоек и у саночниц, а на следующий день состоялись соревнования у мужчин в одноместных санях и командная эстафета.

В четверг Татьяна Иванова стала обладательницей серебряной награды. Победу у женщин одержала двукратная олимпийская чемпионка немка Натали Гайзенбергер, третье место заняла еще одна представительница Германии Татьяна Хюфнер. В пятницу Семен Павличенко завоевал золотую медаль, став двукратным чемпионом Европы. По итогам двух попыток он опередил немца Ральфа Палика и австрийца Вольфганга Киндля.

В заездах двоек победили немцы Тобиас Вендль и Тобиас Арльт, второе и третье места также заняли саночники из Германии — чемпионы Европы 2016 года Тони Эггерт/Саша Бенекен и Робин Йоханнес Гойеке/Давид Гамм.

В эстафете россияне наград также не завоевали — первой стала команда Германии (Гайзенбергер, Палик, Тобиас Вендль/Тобиас Арльт), второй — сборная Австрии (Мириам Кастлюнгер, Киндль, Томас Штой/Лоренц Коллер), третьей — команда Латвии (Элиза Цауце, Артурс Дарзниекс, Андрис Шицс/Юрис Шицс).

Таким образом, в медальном зачете победу одержала сборная Германии — 3 золота, 2 серебра и 2 бронзы. На втором месте расположилась команда России — золото и серебро. Третьими стали австрийцы — серебро и бронза. В активе сборной Латвии одна бронзовая награда.
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