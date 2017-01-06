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6 января 2017, 19:57 | Зимние: Бобслей, сани, скелетон | Р-Спорт

Сборная Германии победила в командной эстафете на чемпионате Европы по санному спорту

МОСКВА, 6 янв — Р-Спорт. Сборная Германии победила в командной эстафете на чемпионате Европы по санному спорту в немецком Кенигзее, который совмещен с этапом Кубка мира.

Команда Германии (Натали Гайзенбергер, Ральф Палик, Тобиас Вендль/Тобиас Арльт) стала первой со временем — 2 минуты 42,348 секунды. Второй стала сборная Австрии (Мириам Кастлюнгер, Вольфганг Киндль, Томас Штой/Лоренц Коллер) — 2.43,617. Третье время показала команда Латвии (Элиза Цауце (до замужества Тирума), Артурс Дарзниекс, Андрис Шицс/Юрис Шицс) — 2.43,986.

Сборная России (Татьяна Иванова, Семен Павличенко и Андрей Богданов/Андрей Медведев) не смогла финишировать из-за падения Павличенко, который ранее в пятницу победил на чемпионате Европы в одиночных соревнованиях у мужчин.
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