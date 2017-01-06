Сборная России не сумела финишировать в эстафете на ЧЕ по санному спорту
МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Сборная России не сумела финишировать в эстафете на чемпионате Европы по санному спорту, который завершился в немецком Кенигзее. Семен Павличенко совершил ошибку на вираже и оставил свою команду без шансов побороться за медали.
За сборную России также были заявлены Татьяна Иванова и двойка Андрей Богданов/Андрей Медведев.
Чемпионами Европы стали саночники из Германии (2.42,348). Второе место заняла команда Австрии (2.43,617). Третьими стали представители Латвии (2.43,986).
Чемпионат Европы проходил в рамках этапа Кубка мира, в котором также принимали участие спортсмены, представляющие страны Северной Америки и Азии.
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