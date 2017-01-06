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6 января 2017, 18:21 | Зимние: Бобслей, сани, скелетон | ТАСС

Родионова и Шокшуева заняли седьмое место на этапе КМ по бобслею в Альтенберге

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Россиянки Александра Родионова и Юлия Шокшуева заняли седьмое место на этапе Кубка мира по бобслею, который проходит в немецком Альтенберге. Их результат по сумме двух попыток — 1 минута 55,58 секунды.

Победили канадки Кейли Хамфрис и Мелисса Лотхольц (1.54,15), второе место заняли представительницы США Элана Майерс и Лоло Джонс (1.54,85), третьими стали австрийки Кристина Хенгстер и Санна Моника Деккер (1.54,93).

Еще одна российская пара Надежда Сергеева/Анастасия Кочержова (1.55,79) заняла девятое место.

Следующий этап Кубка мира по скелетону и бобслею пройдет 13—15 января в немецком Винтерберге, в рамках которого также будут разыграны медали европейского первенства. Чемпионат мира по бобслею и скелетону пройдет с 13 по 26 февраля в немецком Кенигзее.
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