Родионова и Шокшуева заняли седьмое место на этапе КМ по бобслею в Альтенберге

Победили канадки Кейли Хамфрис и Мелисса Лотхольц (1.54,15), второе место заняли представительницы США Элана Майерс и Лоло Джонс (1.54,85), третьими стали австрийки Кристина Хенгстер и Санна Моника Деккер (1.54,93).

Еще одна российская пара Надежда Сергеева/Анастасия Кочержова (1.55,79) заняла девятое место.