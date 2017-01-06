Болельщик предсказал российскому саночнику Павличенко победу на ЧЕ
МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Болельщик перед стартом заездов предсказал россиянину Семену Павличенко победу на чемпионате Европы по санному спорту, который проходит в немецком Кенигзее. Об этом рассказал спортсмен, его слова приводит
пресс-служба Международной федерации санного спорта (FIL).
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В пятницу Павличенко завоевал золото чемпионата Европы.
«Перед стартом зритель сказал мне, что это мой тип погоды и что это будет хороший день для меня. И он был прав,» — подчеркнул россиянин.
По итогам двух попыток серебряную медаль завоевал представитель Германии Ральф Палик, третье место занял австриец Вольфганг Киндль.
Чемпионат Европы завершится в пятницу командной гонкой.
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