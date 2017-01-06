Россиянин Павличенко победил на чемпионате Европы по санному спорту
МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Российский саночник Семен Павличенко завоевал золотую награду на чемпионате Европы в немецком Кенигзее. Чемпион мира и Европы 2015 года по сумме двух попыток показал результат 1 минута 38,363 секунды.
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Чемпионат Европы проходит в рамках этапа Кубка мира, в котором также принимают участие спортсмены, представляющие страны Америки и Азии.
Серебро завоевал представитель Германии Ральф Палик (1.38,611), третье место занял австриец Вольфганг Киндл (1.38,823).
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