Лёллинг победила по итогам двух заездов, прошедших в пятницу, с результатом 1 минута 57,17 секунды. Второй стала еще одна представительница Германии Тина Херманн (+0,44), третьей — австрийка Жанин Флок (+0,54).

Единственная россиянка, принимавшая участие в гонке в Альтенберге, Юлия Канакина финишировала в итоге седьмой (+1,77).

Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) 30 декабря объявила о временном отстранении четырех действующих российских скелетонистов в связи с расследованием МОК в отношении 28 россиян, якобы причастных к нарушению антидопинговых правил во время Олимпийских игр-2014. Трое из них — Александр Третьяков, Елена Никитина, Мария Орлова — входят в состав сборной России на этапы Кубка мира. Тренеры национальной команды не стали вызывать в состав сборной других скелетонистов взамен отстраненных, поэтому на этапе в Альтенберге Россию представляют лишь Канакина, а также Никита Трегубов и Евгений Рукосуев.